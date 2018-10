Davina Michelle scoort hit na optreden in Beste Zangers: 'Ze is een wonderkind'

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De 22-jarige YouTube-ster Davina Michelle heeft een hit gescoord met haar cover van het nummer 'Duurt te lang' van Glen Faria. De in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren Davina, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, zong het nummer in het programma Beste Zangers en stal daarmee de show: 'Davina is een wonderkind.'

In het programma staat elke aflevering één van de deelnemende zangers centraal. De andere artiesten zingen dan de favoriete liedjes van deze artiest. Deze week was dat rapper Glen Faria. Davina maakte veel indruk door Faria's eigen nummer Duurt te lang te zingen.

Tekst loopt door onder video.



Al na de eerste noten rolde er een traan over de wang van de rapper. 'Davina is een wonderkind', zei hij achteraf. Hij koos haar uiteindelijk als winnaar van de aflevering. 'Bruut talent', aldus de rapper. Een dag na de uitzending belandde de cover in de top tien van meest gedownloade nummers in iTunes. Op YouTube staat ze maandagochtend op nummer 5 in de 'trending'-lijst.



YouTube

Davina Michelle is nog niet voor iedereen een bekende naam, maar toch is ze al flink succesvol. Haar YouTube-account, waarop ze covers van bestaande nummers plaatst, heeft meer dan 400.000 abonnees.

Vorig jaar wordt de Nieuwerkerkse internationaal bekend als zangeres P!nk in een video reageert op Davina's cover van haar nummer What about us. 'Dit klinkt beter dan hoe ik ooit zal klinken', zei ze. Die cover is op YouTube inmiddels bijna 10 miljoen keer bekeken.