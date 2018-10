Overvallers huis Raymond van Barneveld bekennen: 'We waren dronken'

DEN HAAG - De drie Amsterdammers (24, 24 en 25 jaar) die verdacht worden van de overval op de Haagse woning van darter Raymond van Barneveld hebben bekend. Dat bleek maandag tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting in deze zaak. Bij de overval op 16 juni werd de vrouw van Van Barneveld, Silvia, bedreigd. 'Ik schiet je dood, waar is de kluis', zouden de overvallers geroepen hebben.

Het drietal had geen plan om in te breken bij Van Barneveld. Ze waren onderweg naar Club Magnum in Zoetermeer om het Suikerfeest te vieren. Toen ze een verkeerde afslag namen, ontstond het plan om in te breken.

Ze waren 'heel dronken', volgens een advocaat van de drie. Ze kozen het huis van de darter uit omdat ze dachten dat er niemand thuis was. Omdat de rolluiken naar beneden waren, dachten ze dat de bewoners op vakantie waren.



Wakker

Via de achtertuin klom een van de mannen op het dak en kwam zo via de serre in de woonkamer. In het huis lag de vrouw van Van Barneveld te slapen. Haar man was op dat moment in Engeland om te darten. Zij werd wakker van de mannen.

Silvia raakte met de mannen verwikkeld in een worsteling en vluchtte het huis uit. Ze had blauwe plekken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Bij de overval werd de ketting van haar nek gerukt en de oorbellen uit haar oren getrokken. De buit bestond uit sieraden, een tas en een portemonee. Alle drie de mannen ontkennen het geweld tegen Silvia van Barneveld.



'Dronken bui'

In de rechtszaal bleek dat de jongens spijt hebben van de overval, die ze gepleegd zouden hebben in een 'dronken bui'. Er was geen sprake van een plan. Yassin el H. had een korte brief geschreven aan de vrouw van Van Barneveld, die zijn advocaat voorlas in de rechtbank. Hij bood daarin zijn excuses aan. 'Ik zit er echt mee', iedere dag dat ik in de cel zit, heb ik enorm veel spijt. 'U hoeft mij niet te vergeven, als u maar weet dat ik spijt heb, zodat u uw leven kan hervatten.'

De drie verdachten hebben aangegeven dat ze in contact willen komen met de vrouw van Van Barneveld. Zij heeft geen behoefte aan contact met de drie. 'Ze heeft nog steeds geestelijke en lichamelijke klachten'

Korte tijd na de overval heeft een van de verdachten de gestolen ketting afgegeven aan zijn advocaat, die leverde hem vervolgens in bij de politie. In de weken na de overval werden de drie aangehouden.