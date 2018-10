Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jonge vrouw (20) van de fiets geschopt, politie zoekt getuigen Foto: Shirley de Jong / Flickr

DEN HAAG - Een 20-jarige vrouw uit Rijswijk is in de Waldorpstraat in Den Haag door een onbekende man van haar fiets geschopt. De jonge vrouw ging daardoor onderuit, waarna ze door de dader werd vastgepakt.

Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, rond 04.00 uur. Een tegemoetkomende fietser zag dat de vrouw van de fiets werd geschopt. Hij zorgde ervoor dat ze aan de dader kon ontkomen. Nadat de dader ervandoor was gegaan, is de fietser met het 20-jarige slachtoffer meegefietst naar Rijswijk. De politie is op zoek naar getuigen van het schopincident.