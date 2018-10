Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opnieuw forensisch onderzoek in huis verdachte vermissingszaak Mona Baartmans Forensisch onderzoek in het huis van de verdachte | Foto: MediaTV

DELFT - De politie doet opnieuw forensisch onderzoek in de woning van de man die zondagavond werd aangehouden in Oud-Beijerland. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van Mona Baartmans uit Delft. De aangehouden verdachte is één van de zoons van de 79-jarige vrouw, bevestigt familie van de vrouw aan Omroep West.

Mona Baartmans is ruim een week vermist. Ze werd vorige week zondag rond 17.00 uur afgezet op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat in Delft. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Vorige week maandag werd door de brandweer gezocht in de grachten van Delft, zonder resultaat.

Arrestatieteam Haar 60-jarige zoon werd zondagavond aangehouden door een arrestatieteam van de politie. Hij zit op dit moment in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Verder kan de politie nog niet ingaan op de ontwikkelingen in het onderzoek. De politie doet maandagmiddag opnieuw onderzoek in het huis van de verdachte. Ook zijn er speurhonden aanwezig.