Met een digitale wandeling door een fictieve stad op zoek naar data

DEN HAAG - Slimme lantaarnpalen, verkeerslussen in de weg, openbare wifi in het centrum, parkeergarages die je kenteken lezen. In de openbare ruimte wordt steeds meer data verzameld door de overheid en bedrijven. Veel mensen weten weinig van deze ontwikkelingen, ook al heeft dit wel impact op onze privacy. Daarom gaan wetenschappers uit Leiden, Utrecht en Rotterdam nu onderzoek doen naar de 'digitale stad en samenleving.'

In dit kader maakte minister Ingrid van Engelshoven van OCW samen met drie leerlingen van Basisschool Benoordenhout maandag een datawandeling. Ze gingen op zoek naar plekken waar onze data wordt verzameld. Dit was op het Centraal Station in Den Haag geen probleem. Camera's en OV-poortjes houden precies bij wie het station bezoeken. Ook de meeste winkels registreren, aan de hand van een klantenpas, wie er iets hebben gekocht.



Dit zijn de plekken en manieren van data verzamelen die de meeste mensen wel kennen. De onderzoekers willen ook de minder bekende plekken inzichtelijk maken. Dit kan sinds maandag met behulp van een spel. Deze is te vinden op jouwbuurtjouwdata.nl. In de interactieve game maakt de gebruiker een digitale wandeling door een fictieve stad. Tijdens deze tocht beantwoord je vragen over jouw kennis en gedrag over je persoonlijke gegevens. In welke situaties ben je bereid om (persoonlijke) gegevens achter te laten in ruil voor een dienst of veiligheid?



Steeds meer een knooppunt van data en digitale technieken

Liesbet van Zoonen - wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities leidt het onderzoek: 'De stad wordt steeds meer een knooppunt van data en digitale technieken. Het is cruciaal dat burgers en bestuurders daar kennis en controle over krijgen.' Naast de digitale wandeling door de fictieve stad, verzorgt het Leiden-Delft-Erasmus Centre tijdens Weekend van de Wetenschap ook fysieke datawandelingen.





LEES OOK: Scheveningen krijgt slimme lantaarnpalen