Man (42) uit Leidschendam vermist na avond stappen

LEIDSCHENDAM - In Leidschendam op de Sluiskant wordt met een sonarboot in de Vliet gezocht naar een 42-jarige Leidschendammer. De man kwam zaterdagavond niet thuis na een avond stappen. Dat meldt de politie op Twitter.

De fiets van de man is in de buurt van het water teruggevonden, meldt de politie. 'Het vermoeden is dat hij in het water is gevallen', zegt een woordvoerder van de politie. Zondag zochten brandweerduikers tevergeefs naar de man.