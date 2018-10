Deze hunks uit de regio zijn te bewonderen op de eerste boerenkalender

Uit de 111 aanmeldingen bleven er twaalf boeren over die te bewonderen zijn in de kalender voor 2019, die eind deze week verschijnt. Vier van hen komen uit de regio: Harm van der Vlist (28) uit Vlist, Stefan Duineveld (28) uit Lisse, Steven de Rijk (21) uit Alphen aan den Rijn en Tom Reijneveld (19) uit Koudekerk aan den Rijn.



Boer Tom (l) en boer Steven | Foto: Sharabande Fotografie/Rachel Bosman

Boer Stefan (l) en boer Harm | Foto: Sharabande Fotografie/Rachel Bosman

De kalender is niet helemaal nieuw: sinds 2011 verschijnt de vrouwelijke variant met de mooiste boerinnen. Het is nu voor het eerst dat ook de mannen op hun eigen kalender schitteren. 'Ieder jaar wordt er vanuit de doelgroep naar gevraagd en ook de vrouwen in ons team vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen hoog tijd voor stoere boeren', schrijft de organisatie.

