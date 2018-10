Deel dit artikel:













‘Zou mij niks verbazen als scheidsrechters Sjaak Polak meer zoeken’ Foto: Omroep West

DEN HAAG - Afgelopen weekend stond voor het eerst in competitieverband het kampioenschap van de gemeente Noordwijk op de rol. Om 18.00 trapten SJC en Noordwijk af. Amper tien minuten later had SJC-trainer Sjaak Polak al de rode prent te pakken. ‘Het zou mij niks verbazen als scheidsrechters Sjaak Polak meer zoeken’, is Willem van Zuilen van mening in het onlineprogramma Bankzitters.

‘Het is toch een bekende Nederlander’, vervolgt Van Zuilen over Polak die rood kreeg wegens kritiek op de leiding. ‘Als het echt zo is, dan is het triest te noemen.’ Het SJC van Polak verloor in eigen huis met 3-1 van Noordwijk. In aflevering 6 gaat het ook over de twee andere voetbalderby’s die dit weekend gespeeld zijn tussen Rijnsburgse Boys en VVSB en Westlandia tegen Quick.