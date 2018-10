Deel dit artikel:













Solo-cabaretvoorstelling Harrie Jekkers verlengd tot en met juni 2019 Harrie Jekkers in het tv-programma Frits!

DEN HAAG - Harrie Jekkers staat sinds 30 september met een nieuwe cabaretvoorstelling exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De voorstellingen van 'Achter de Duinen' waren in een mum van tijd uitverkocht. Daarom is nu al besloten de voorstelling te verlengen tot en met 2 juni 2019.

Jekkers treedt hiermee in de voetsporen van Paul van Vliet, die ruim zes jaar bezoekers uit het hele land op de zondagmiddag naar Den Haag trok. Het is voor het eerst sinds 23 jaar dat de in Den Haag geboren en getogen cabaretier weer in een solo-cabaretvoorstelling te zien is. Hij vertelt zijn verhalen op de gebruikelijke Jekkers-manier met een lach, een traan en een korrel zout. Harrie Jekkers begeleidt zichzelf op keyboard en gitaar. Volgens Jekkers zal 'Achter de Duinen' niet blijven steken in nostalgie over de veilige vijftiger jaren toen vader nog zorgde voor brood op de plank dat door moeder werd besmeerd. Het Den Haag dat door de jaren veranderde komt ook ruim aan bod.

Vier kaarten per persoon De kaarten voor de voorstellingen vliegen de deur uit. Voor november en december spreekt de Koninklijke Schouwburg al over 'de laatste kaarten'. Voor 2019 zijn er voldoende kaarten, maar hier geldt een maximum van vier per persoon voor. LEES OOK: 'Iedereen gaat het vergelijken met O, o, Den Haag, maar dat moeten ze niet doen'