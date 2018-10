Zoon vermiste Mona Baartmans: 'Ze leeft niet meer'

DELFT - Hans Lips denkt niet dat zijn moeder nog leeft. Lips is een zoon van de sinds vorige week maandag vermiste Mona Baartmans uit Delft. Zijn broer zit sinds zondag vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van hun moeder. Lips hoopt dat zijn moeder snel gevonden wordt: 'Dan kunnen we haar tenminste begraven.'

Op maandag 24 september geeft Hans Lips zijn moeder op als vermist. Ze doet aan het begin van de middag niet open voor de werkster, en Lips voelt meteen dat er iets mis is. 'Ze was altijd heel stipt in dat soort dingen, dus het klopte niet.' Hij gaat naar haar huis, maar daar is ze niet. Daarna meldt hij haar verdwijning bij de politie.

Zondagavond wordt de 60-jarige broer van Hans aangehouden in zijn huis in Oud-Beijerland. Voor de beide broers is dat geen verrassing. De oudste van de twee heeft een geschiedenis van geweldsmisdrijven. 'Ze hebben waarschijnlijk sporen gevonden in zijn auto. Hij zei vorige week al tegen me: "je weet toch hoe het gaat, ze komen me halen. Ik hoop alleen dat ze aanbellen en niet de deur eruit rammen." Nou, dat hebben ze dus wel gedaan.'



Zwak hart

De broer is de laatste die hun moeder heeft gezien. Hij zegt dat hij haar heeft afgezet op de hoek van het Oosteinde en de Broerhuisstraat, in het centrum van Delft. Hans heeft geen idee wat er gebeurd kan zijn. 'Nee, echt niet, en voorlopig is hij ook alleen maar verdachte.'

Wel is Lips er van overtuigd dat zijn moeder niet meer in leven is. 'Ze had een zwak hart, moest gedotterd worden, en een week zonder medicijnen kan ze niet overleven, dus ze leeft niet meer. Dat weet ik zeker.' Vorige week is er in Delft in een aantal grachten gezocht naar Mona Baartmans, maar volgens haar zoon heeft dat geen zin. 'Ik denk dat ze ergens goed verstopt is, maar niet dat ze in een gracht ligt.'



Weer onderzoek

De recherche heeft maandag opnieuw onderzoek gedaan in het huis van de verdachte in Oud-Beijerland. Daarbij zijn onder meer speurhonden ingezet. Of de zoektocht wat heeft opgeleverd is niet bekend gemaakt door de politie.

Mona Baartmans was voor veel bezoekers van Delftse horeca een bekend gezicht. Ze had jarenlang meerdere café’s, onder andere Locus Publicus, waarvan Hans Lips nu de uitbater is. Hij krijgt veel reacties van mensen die zijn moeder kennen. ‘Via Facebook, en vooral gisteren ging de hele dag de telefoon.’



Veel stress

Lips zijn leven staat op zijn kop, met een vermiste moeder en een broer in voorarrest. 'Het is een raar gevoel, het geeft heel veel stress, en ik weet niet wat ik er mee aan moet, het is verwarrend. En dan was ik gisteren nog jarig ook. Ik werk maar door, dan heb ik wat afleiding.'