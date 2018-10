Snorfiets niet meer welkom in Haagse Grote Markstraat: ‘Een veilig idee’

DEN HAAG - 'Zeker een veilig idee. Want die snorfietsen rijden verschrikkelijk hard. En ze zijn steeds onvoorzichtiger ook. Dus ik vind het een heel goede zaak.'

Tevreden loopt een wandelaar deze maandag door de Haagse Grote Marktstraat, samen met zijn vrouw. Even verderop staat een groepje handhavers van de gemeente. Zij houden iedere snorfietser aan die toch nog door de winkelstraat rijdt.

De komende twee weken krijgen die alleen nog een waarschuwing. Daarna wordt het menens. 95 euro boete en nog eens negen euro transactiekosten. Want vanaf nu is het verboden om met de snorfiets over de winkelboulevard en enkele zijstraten te rijden.



Andere routes

Omrijden dus, via de Gedempte Gracht en Lutherse Burgwal of de Veerkades. 'Op zich niet zo lastig hoor. Het is gewoon even de switch die je moet maken', aldus een van de snorfietsers die door de handhavers is gestopt.

'Het is wel logisch. Ik vind het wel een goede zaak. Want alles racet hier door elkaar; het is niet te overzien', aldus een mevrouw die ook werd betrapt.



Te gast

Officieel is de Grote Marktstraat een voetgangersgebied. Brommers mogen er al lang niet meer door, fietsers zijn er te gast en mogen er ook niet harder rijden van 15 kilometer per uur. Toch vinden veel mensen ook die combinatie gevaarlijk.

De gemeente worstelt al jaren met die combinatie van voetgangers en ander verkeer in de straat. In het verleden werd al eens geopperd om hier alleen nog voetgangers toe te staan. Maar zo ver kwam het nooit. De Haagse wethouder Robert van Asten (D66) benadrukt dat de strook midden op de Grote Marktstraat officieel geen fietspad is.



Veel harder

Reden om nu de snorfiets ook te weren is volgens hem dat die gemiddeld veel harder gaan dan fietsers. 'Een klap van een snorfiets op een wandelaar heeft een enorme impact en dat willen we voorkomen. Daarom moet het snelle verkeer uit de Grote Marktstraat.'

Volgens hem wordt in het stadhuis nog wel steeds nagedacht over ook het weren van de fiets hier. De gemeente gaat daarom onderzoeken of de Gedempte Gracht autoluw gaan worden gemaakt en er ruimte is voor een vrijliggend fietspad. 'Dan zouden fietser eventueel ook uit de Grote Marktstaat kunnen gaan. We hopen het mogelijk te maken. Maar het gaat alleen gebeuren als we op de Gedempte Gracht een goed alternatief kunnen bieden.'