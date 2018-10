Forse vernielingen bij Aquapark Vlietland

LEIDSCHENDAM - Onbekenden hebben vernielingen aangericht op het terrein van het AquaPretPark in recreatieplas Vlietlanden bij Leidschendam. Een caravan werd kort en klein geslagen, er werden toegangskaarten meegenomen en ook een mobiel toilet moest het ontgelden. Dat zegt directeur Toby van Oudenaarde.

De eerste vernielingen werden in de nacht van vrijdag op zaterdag aangericht. De deur van een gehuurde snackschuur werd geforceerd. 'We waren bezig met afbouwen, de trailer is terug naar de verhuurder voor reparatie. Ik dacht toen dat het kwaad was geschied', aldus Van Oudenaarde.

Zondag werd hij gebeld dat de caravan waar het kantoor in zit 'verwoest' was. Op foto's is te zien dat de ruiten zijn ingeslagen en dat het binnen een chaos is. De vandalen braken volgens hem ook in in een container waar delen van het park lagen opgeslagen.



Ook attracties vernield

'Alles van het Aquapark is inmiddels afgebouwd. De containers staan er met grote sloten. Maar toch is een deel van een 24.000 euro kostende glijbaan vernield', zegt de directeur. En een loopnet is gesloopt. 'De vraag is of hij volgend jaar nog te gebruiken is, want een kind kan er misschien doorheen zakken.'

Toby van Oudenaarde zegt dat hij 'emotioneel, boos, woest en verdrietig is' dat dit is gebeurd. Het is zijn eerste jaar als directeur en het seizoen ging niet van een leien dakje. Het park moest een tijd dicht omdat er blauwalg in het water zat en een storm beschadigde ook delen van de attracties.