'Lalala Leiden' nog steeds DE topper op het Minikoraal

LEIDEN - In Leiden staat het volksfeest weer voor de deur waarbij het ontzet uit 1574 gevierd wordt. Je weet wel, de bevolking leed honger omdat de Spanjaarden de stad omsingeld hadden en op 3 oktober bevrijden de watergeuzen de stad. Het Leidens Ontzet begint traditioneel met het Mini-koraal: 3500 basisschool leerlingen zingen liedjes onder leiding van toenmalig burgemeester Pieter van der Werf.

Omdat de Garenmarkt nog steeds dicht is vanwege de bouw van een parkeergarage wordt het Minikoraal ook dit jaar weer gehouden op het terrein van de Leidse korfbalvereniging Sporting Trigon.

Dat mag de pret niet drukken want al snel zingen de kinderen uit volle borst mee met burgemeester Pieter van der Werf, die dit jaar voor het eerst een echte catwalk tot zijn beschikking heeft. 'Het Geuzenlied' blijft populair, maar de favoriet blijft toch 'Lalala Leiden', van Jochem Myjer. En die is ook dit jaar weer van de partij.



Lied schalt uit 3500 kelen

'Laat ze het ze het maar in Den Haag horen', zweept Jochem de leerlingen op. En dan schalt het lied uit 3500 kelen over het terrein heen. Het is het hoogtepunt van het Minikoraal. Het weer werkte prima mee, maar als de laatste tonen gespeeld worden begint het te hozen. Het maakt de kinderen niet uit. Die hebben een topdag gehad.





