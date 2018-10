'We zoeken dringend alternatieven' Kinderopvangorganisaties verrast door verbod Stint

REGIO - Verschillende kinderopvangorganisaties in de regio zijn verrast door het verbod op het gebruik van de Stint. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft besloten dat de elektrische bakfiets met ingang van middernacht niet meer op de openbare weg mag rijden.

Aanleiding voor het verbod is het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Oss 20 september. Toen kwamen vier kinderen om het leven toen een Stint door de slagbomen van een spoorwegovergang reed. Daar werd het karretje geramd door een trein. Volgens de minister blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat er mogelijk veiligheidsrisico's zijn.

Kinderopvangorganisatie 2Samen met vestigingen in Den Haag en omgeving is verrast door het verbod. 'De Stints blijven in ieder geval binnen', zegt een woordvoerder. 'We zijn nu druk met het regelen van alternatief vervoer', zegt hij. 'Waar mogelijk gaan de kinderen lopen, maar als dat niet lukt moeten we iets anders'. Ook moeten de ouders worden ingelicht.



Triodus zoekt ook alternatieven

Datzelfde geldt voor de organisatie Triodus. ‘Bij ons staat veiligheid altijd bovenaan’, zegt een woordvoerster van de kinderopvangorganisatie. ‘Tot nu toe was er geen aanleiding om de stint niet meer te gebruiken, die is er nu wel.’ De SWK-Groep, waar Triodus onderdeel van is, heeft rond de vijftien Stints. De organisatie gaat nu ‘met grote spoed’ kijken hoe het nu verder moet.

Wat voor alternatief vervoer er wordt geregeld voor de leerlingen die van en naar school gebracht moeten is niet direct duidelijk. Taxicentrale Haaglanden zegt door één organisatie te zijn gepolst over leerlingenvervoer. Maar er zijn geen afspraken gemaakt nog.

LEES OOK: Veel ouders bellen kinderopvang na drama Oss: 'Blijft de Stint nog rijden?