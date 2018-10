Dode in woning Zeekant op Scheveningen

DEN HAAG - In een woning aan het Zeekant op Scheveningen doet de politie maandagavond onderzoek naar de dood van iemand in het gebouw. Een woordvoerder wil verder niets kwijt, behalve dan dat er mogelijk sprake is van een misdrijf.

In eerste instantie werd een gespecialiseerd medisch team opgeroepen naar de woning. Artsen hebben geprobeerd in de woning iemand te reanimeren, maar dat is niet gelukt.

Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. In het belang van het onderzoek wil een politiewoordvoerder verder niets zeggen over de zaak.