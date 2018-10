Haagse schrijft kinderboek met recepten: 'Mijn dochter had niets meer te lezen'

Het is voor Van der Zouw het eerst kinderboek dat ze schrijft. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een spannend kinderboek dat ook nog eens vol staat met recepten uit het verhaal. Het was een idee van de Haagse schrijfster Mirjam van der Zouw. En nu, vier jaar nadat ze het verhaal voor haar dochter verzon, is het boek er eindelijk.

Het is maandagavond druk in het huis van schrijfster Mirjam van der Zouw in de Haagse Vruchtenbuurt. Ze heeft drie buurtkinderen zo ver gekregen om een aantal recepten uit het boek te koken. Speciaal omdat Omroep West langskomt.

'Ja, want mijn eigen zoon en dochter zijn te oud hoor', zegt ze lachend. 'Die zijn al aan het puberen.'



Slovenië

Van der Zouw komt enkele jaren geleden op het idee om kinderboek mét recepten te maken. Ze is op vakantie in Slovenië en haar dochter heeft geen boeken meer om te lezen. 'En dus heb ik zelf een verhaal verzonnen', legt ze uit.

Een verhaal over een mysterie in het fictieve dorp Dertienhuizen. Daar verdwijnen op geheimzinnige wijze allemaal jonge hondjes. En in elk hoofdstuk wordt er iets gegeten en gedronken.



Soep

Waaronder de pompoensoep, kruidenboter en cupcakes die Lucas (11), Karlijn (10) en Lisette (9) maandagavond maken. Het zijn een paar van de recepten die in het boek langskomen.

En het duurt even voor de kinderen op gang zijn gekomen, maar na een uurtje staat alles op tafel. 'Ik heb nog nooit pompoensoep gegeten', zegt Karlijn. 'Maar het is echt heel lekker.'

LEES OOK: Haagse schrijver Koos Meinderts wint Gouden Griffel voor beste kinderboek