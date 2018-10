Besluit verbod Stint 'zorgt voor heel grote problemen'

DEN HAAG - 'Dit besluit zorgt voor heel grote problemen voor de kinderopvangorganisaties'. Dat zegt Gjalt Jellesma, voorzitter van BOink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang.

'Het was me een lief ding waard geweest als dit vrijdag was besloten en niet maandagmiddag. Dan hadden de organisaties tijd gehad om te zorgen voor alternatieven.' Jellesma was wel eerder gebeld dat een verbod er zat aan te komen.

Maandagmiddag besloot minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen dat de elektrische bakfiets met ingang van middernacht niet meer op de openbare weg mag rijden. Aanleiding zijn de eerste resultaten van het onderzoek naar de Stint, dat is ingesteld naar aanleiding van het dodelijke ongeluk in Oss. Daar kwamen 20 september vier kinderen om het leven toen een Stint door de slagbomen bij een spoorovergang reed.



'Plotseling maximale snelheid'

Uit de eerste testen blijkt volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat door een onderbreking of verstoring in het stroomsysteem de kar naar de maximale snelheid kan gaan. De bestuurder kan de snelheid dan niet meer regelen met de gashandel. Verder kan de gasveer afbreken en blijkt de handrem in bepaalde gevallen niet krachtig genoeg om de wagen stoppen.

'Kinderopvangorganisaties moeten nu hals-over-kop op zoek naar alternatief vervoer', zegt Jellesma. 'Dat kunnen bijvoorbeeld busjes zijn. Maar een Stint kan de stoep op om kinderen op te pikken. Busjes niet. Nu moeten kinderen dus weer gaan lopen naar de plek waar het busje staat. Dat kan ook onveilig zijn.'



Vooral gebruikt voor buitenschoolse opvang

De stint wordt vooral ingezet voor de kinderen die na schooltijd worden opgevangen tot hun ouders klaar zijn met werken. 'Op dat tijdstip kan het al goed druk zijn op straat. Dit besluit gaat echt voor heel grote problemen zorgen.'

