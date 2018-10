Davina Michelle over haar succes: 'Echt, ik was er helemaal niet op voorbereid'

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De 22-jarige YouTube-ster Davina Michelle is nog altijd niet bekomen van alle lof die ze kreeg na het zingen van het nummer 'Duurt te lang' van rapper Glen Faria. De in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren Davina, die eigenlijk Michelle Hoogendoorn heet, zong het nummer in het programma Beste Zangers. In Studio Haagsche Bluf op Radio West zei ze: 'Een wervelwind van aandacht die over me heenkomt'. 'Ik kan het zelf nog niet helemaal bevatten, maar het is wel heel erg leuk'.

Het nummer werd gelijk het meest gedownloade nummer bij i-Tunes en op YouTube staat het op nummer 5 in de trending lijst. Dat had Davina totaal niet verwacht. 'Ik was zelf best wel onzeker over het nummer, omdat het Nederlandstalig is. Dat heb ik nog niet eerder gedaan. Ik had eigenlijk de minste verwachtingen bij dit liedje. En dat dit dan zo uitpakt. Echt, ik was er helemaal niet op voorbereid'.

De rapper raakte ontroerd toen hij 'Duurt te lang' hoorde in het tv programma en kreeg al heel snel een traan in zijn ogen. Tijdens het zingen heeft Davina de traan niet gezien vertelt ze. 'Maar toen ik het het later terug zag dacht ik, dat heeft toch echt wat bij hem losgemaakt'. 'Dat komt grotendeels door de tekst die Glen zelf geschreven heeft. Het is echt een briljant goede tekst'.



Voorlopig geen Nederlandstalige nummers

Davina blijft voorlopig in het Engels zingen. 'Het staat nog niet echt op mijn planning om meer Nederlandstalig te gaan zingen, maar zeg nooit nooit'. Voor haar clubtour is ze bezig met nieuwe nummers en die zijn allemaal in het Engels. Haar YouTube-kanaal is internationaal gericht. Slechts tien procent van haar volgers is Nederlands. 'Op het moment dat ik Nederlandstalige muziek ga uitbrengen sluit ik een hele grote groep volgers buiten'. Het is dus een strategische afweging om voorlopig Engels te blijven zingen.

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=n_j1clPqEvg]