Vermiste man Leidschendam (42) dood gevonden Vermiste man Leischendam dood gevonden in water bij Leidsekade. (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - In het water aan de Leidsekade in Leidschendam is het lichaam gevonden van de 42-jarige man uit die plaats die sinds zaterdagavond werd vermist. Dat meldt de politie.

De man kwam zaterdagavond niet thuis na een avond stappen. In de buurt van het water werd zijn fiets teruggevonden. De politie vermoedde toen al dat hij in het water was gevallen. Zondag zochten brandweer duikers tevergeefs naar de man. Ook werd een sonarboot ingezet. De zoektocht ging maandag door. Maandagavond werd zijn lichaam gevonden.