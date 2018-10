Vrachtwagencombinatie op z'n kant in De Lier

DE LIER - Op het Westerleeplein in De Lier is maandagavond een vrachtwagencombinbatie gekanteld. Dat meldt website Regio 15. Er werd aanvankelijk een traumahelikopter en de grote kraan van de brandweer naar het ongeluk gestuurd, maar de chauffeur bleek niet bekneld te zitten. De brandweer heeft hem met een ladder uit de cabine gehaald.

De vrachtwagenchaufeur is ter plaatse door ambuancepersoneel behandeld. Het is niet bekend hoe de vrachtwagen op z'n kant terecht is gekomen. Door het ongeval liep het verkeer op het Westerleeplein en de de wijde omgeving vast.