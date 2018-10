Deel dit artikel:













Cabaretprijzen voor Jochem Myjer en Tom van Kalmthout Jochem Myjer en Tom van Kalmthout met de andere prijswinnaars | Foto: Jaap Reedijk Jochem Myjer wint Poelifinario | Foto: ANP

DRIEBRUGGEN - De Leidse cabaretier Jochem Myjer heeft de Poelifinario gewonnen voor zijn show Adem in, Adem Uit. De Poelifinario had dit jaar een nieuwe opzet. Voor het eerst waren er prijzen in drie categorieën. Voorheen was het er één. De haagse komiek Tom van Kalmthout won de Neerlands Hoop voor zijn werk in Rundfunk. De organiserende Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) wil met de nieuwe opzet meer recht doen aan de grote diversiteit binnen het Nederlandse cabaret.

De jury omschrijft Myjers zesde voorstelling als 'technisch zeer hoogstaand, tot in de puntjes doordacht en uitgevoerd, ademt inhoudelijk entertainment en staat bol van de aanstekelijke positiviteit'. De uitreiking had plaats in Diligentia in Den Haag. Over de Rundfunk schrijft de jury: 'Retestrak, snoeihard en gruwelijk grof. Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout zijn in Wachstumsschmerzen even ontwapenend als brutaal in een grote verzameling pijnlijk foute, maar hilarische en absurde scènes. (...) Rundfunk is een verademing, met cabaret dat de grenzen oprekt én er prettig ver overheen gaat.' LEES OOK: 'Avondje Jochem Myjer? Dat is dan 36 uur wachten alstublieft'