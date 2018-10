Schietincident in de Gaaistraat in Delft

DELFT - In de Gaaistraat in Delft is in de nacht van maandag op dinsdag geschoten. Dat meldt de politie.

Het schietincident zou hebben plaatsgevonden in een huis. Er zou iemand gewond zijn geraakt. De politie - die rond 5.30 uur arriveerde - doet onderzoek en heeft de omgeving afgezet met lint.

Het is de laatste maanden vaak raak in Delft. Half september werd daar coffeeshop The Game beschoten en begin augustus werd topcrimineel Karel Pronk doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf. Eind juni werd bij een garagebedrijf op de Neringstraat een handgranaat voor de deur neergelegd en eerder die maand waren een winkel in de Molslaan en een café op de Beestenmarkt het doelwit van beschietingen.



Handgranaten

Half mei werd coffeeshop The Future beschoten en 8 mei was het daar ook al raak. Toen werd ook een zonnestudio in de Peperstraat onder vuur genomen. Ook The Game werd die nacht getroffen door een kogelregen. Daar ontploften ook handgranaten.Daarnaast vond er in april een liquidatiepoging plaats in de Amalia van Solmslaan.

