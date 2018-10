Deel dit artikel:













Verkeerschaos na negen ongelukken op de A4 File op de A4 (Foto: ANP)

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Het verkeer zat deze dinsdagochtend flink in de knoop. Met name op de A4 was het raak. Daar gebeurden liefst negen ongelukken. Cees Quax van de ANWB sprak van 'een behoorlijk problematische ochtendspits'.

De grootste problemen waren er op de A4 richting Den Haag. Na een ongeluk rond 7.15 uur werd de rechterrijstrook afgesloten bij Zoeterwoude-Rijndijk. De afsluiting van de rijstrook veroorzaakte rond 7.45 uur een file van twaalf kilometer, goed voor meer dan vijftig minuten vertraging. Rond 8.15 uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven, maar daarna gebeurde een nieuw ongeluk bij Den Haag Zuid. Dat leidde opnieuw tot vijftig minuten vertraging vanaf knooppunt Kethelplein.

A44 Ook de andere kant op stond een file, voor Zoeterwoude-Dorp. Daar werden na een ongeluk twee rijstroken afgesloten. Daar stond het verkeer over zes kilometer stil, goed voor meer dan een half uur vertraging. Pas rond 8.45 uur werden de afgesloten rijstroken vrijgegeven. Toen waren de problemen snel verleden tijd. Omrijden via de A44 loonde lange tijd niet, want ook daar gebeurde een ongeluk. Daar stond het verkeer een half uur in de file, voor Kaag-Dorp. Die file had rond 8.15 uur een lengte van tien kilometer. Vanwege alle problemen op de A4 en A44 liep ook het verkeer op de A12 en A13 vast. Op de A12 gebeurde ook een ongeluk. Dit leidde tot ruim een half uur vertraging. Bekijk hier de actuele verkeersinformatie.