Haagse politie trekt lessen uit vertrouwenscrisis na Mitch Henriquez

DEN HAAG - Je kunt nog zo goed je best doen, maar als het niet lukt om dat aan de buitenwereld te laten zien, dan kan het beeld dat het publiek van je heeft snel kantelen. Dat is een van de lessen die de Haagse politiechef Paul van Musscher trekt na een onderzoek dat twee hoogleraren deden na de dood van Mitch Henriquez en de rellen in de Haagse Schilderswijk in de zomer van 2015. Maandag werd dat gepresenteerd.

Voor de fatale arrestatie van Henriquez en de daarop volgende rellen was Van Musscher ervan overtuigd dat zijn agenten goed bezig waren in de wijk. Er werd bewust minder vaak gevraagd aan jongeren om hun identiteitsbewijs te laten zien. De politie deed hard zijn best om ook in deze wijk 'een politie voor iedereen te worden.'

Maar na de dood van Henriquez blijkt dat veel mensen een heel ander beeld hebben. Ze betichten het korps van racisme. Het vertrouwen in de politie loopt een flinke deuk op. Om een antwoord te krijgen op hoe dit in korte tijd heeft kunnen gebeuren vroeg de Haagse politie twee hoogleraren om er onderzoek naar te doen. 'Om van te leren.'



Meelopen in de Schilderswijk

Gelijk na de rellen voerde de politie een aantal veranderingen door om nog beter op de hoogte te zijn van wat er speelt in de Schilderswijk. Er kwamen klankbordgroepen, het werd makkelijker om klachten in te dienen. En iedere nieuwe agent moet nu door de 'culturele wasstraat.' Een project waarbij agenten meelopen in de Schilderswijk en daarbij kennis maken met de buurt.

Ook de communicatie werd tegen het licht gehouden. Zo moet de reactie die de politie geeft 'aansluiten bij de vragen en gevoelens in de samenleving.' Om die beter in kaart te krijgen werd er gezorgd voor een beter zicht op de sociale media.



Procedures uitleggen

'Na de dood van Henriquez zagen we die reacties daar te laat', geeft Van Musscher toe. Als voorbeeld geeft hij het persbericht dat naar buiten kwam waarin stond dat Henriquez pas in de politiebus onwel werd, terwijl online een filmpje van de aanhouding rondging die een hele andere indruk wekte.

Wat Van Musscher het liefst zou doen is vaker de procedures uitleggen en vertellen waarom zijn organisatie soms niet meer informatie kan geven. 'Zodat het publiek weet waarom het gegaan is, zoals het gegaan is.



'Tot op de dag van vandaag impact'

De dood van Henriquez na een avondje Night at the Park houdt de politie-organisatie 'nog altijd ongelofelijk bezig', blijkt ook maandag weer tijdens de presentatie: 'Tot op de dag van vandaag heeft het nog impact', vertelt de politiechef. En met het hoger beroep van de veroordeelde agenten in het vooruitzicht zal dat ook voorlopig nog niet voorbij zijn.