KNVB benoemt ‘risicocompetities’ in Den Haag en Westland

DEN HAAG - De KNVB heeft een aantal voetbalcompetities in de regio Den Haag en Westland benoemd tot 'risicocompetitie'. Volgens een woordvoerder van de voetbalbond gaat het om twee poules.

De KNVB laat weten 'al langere tijd 'signalen te krijgen over gevoelens van onveiligheid en vooroordelen waardoor sommige verenigingen of teams niet meer tegen elkaar willen voetballen. 'Dit soort signalen zijn er landelijk, maar in Den Haag en het Westland wordt dit steeds meer.' Vorig seizoen heeft de KNVB hier al extra op ingezet en is er, in samenwerking met de gemeenten Den Haag en Westland, het project ‘Weer spelen tegen’ gestart.

Dit seizoen is er een aantal wedstrijden gekozen waar de bond proactief mee aan de slag gaat. Zo zijn vorige week bijvoorbeeld met behulp van een procesbegeleider, aanvoerder, trainer en het bestuur van GSC ESDO 2 en KMD 3 bij elkaar gekomen met het oog op de wedstrijd van afgelopen weekend. Berichten die de KNVB over het verloop van deze wedstrijd heeft ontvangen zijn positief.



Clubs zijn op normale manier ingedeeld

De voetbalclubs zijn gewoon op basis van sterkte en reisafstanden ingedeeld. Nadat de competitie-indeling en de poules bekend waren, heeft een integraal team met KNVB-mensen vanuit competitie, arbitrage, tuchtzaken, verenigingsadvies en een projectcoördinator vanuit de samenwerking met de gemeenten, gekeken welke poules mogelijk extra beladen en gevoelig liggen op basis van ervaringen en signalen vanuit het verleden. Er is dus niet bewust voor gekozen om risicocompetities te creëren.