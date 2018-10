Kiki Bertens houdt zicht op WTA-finals na zege op Kirsten Flipkens

WATERINGEN - Kiki Bertens houdt zicht op het bereiken van de WTA-finals, eind deze maand in Singapore. De Wateringse bereikte dinsdagochtend de derde ronde van het hoogaangeschreven tennistoernooi in Peking.

Bertens klopte de Belgische Kirsten Flipkens op indrukwekkende wijze. Ze won in een uur tijd met 6-1 en 6-1. Het was voor Bertens pas haar tweede overwinning op Flipkens in zes ontmoetingen. Alleen in 2010 in Torhout boekte ze eerder een zege op de Belgische routinier.

Bertens was het toernooi in Peking begonnen met een overwinning op de Roemeense Sorana Cirstea, van wie ze nog nooit eerder won. In de strijd om een plaats in de kwartfinale moet de Wateringse het opnemen tegen de winnares van de partij tussen de Servische Aleksandra Krunic en de Tsjechische Katerina Siniakova.



Karolina Pliskova

Om de WTA-finals in Singapore te bereiken, moet Bertens de komende weken beter presteren dan de Tsjechische Karolina Pliskova. Aan de WTA-finals doen de beste acht tennissters van dit jaar mee. Pliskova staat op dit moment achtste, Bertens negende.

Ook Pliskova doet mee aan het toernooi in Peking. Zij plaatste zich maandagnacht voor de tweede ronde, na een zege op de Australische Samantha Stosur: 6-4 en 6-4. Om zich ook te plaatsen voor de derde ronde, moet Pliskova nu Aliaksandra Sasnovitsj uit Wit-Rusland kloppen.



Zeges

Bertens tenniste nog nooit zo goed als dit jaar. Zo won ze de toernooien van Cincinnati en Charleston en was ze ook de beste in Seoul.