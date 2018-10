Deel dit artikel:













Arrestatie na schietpartij in Delftse woning Agenten doen onderzoek in de straat | Foto: Regio15

DELFT - In Delft is een 34-jarige man aangehouden voor de schietpartij in een huis in de Gaaistraat. Daar werd dinsdagochtend vroeg een Delftenaar van 46 neergeschoten.

Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn schouder en naar het ziekenhuis gebracht. 'Vermoedelijk heeft het schietincident te maken met een conflict in de relationele sfeer', zegt de politie. Volgens een buurman wonen er in het huis twee mannen.

