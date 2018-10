'Dode in luxe appartement Scheveningen is zoon van bewoners'

DEN HAAG - De dode die maandagavond in een luxe appartement aan de Zeekant op Scheveningen is gevonden, is een 31-jarige Hagenaar. Het zou gaan om de zoon van het echtpaar dat in het appartement op de vierde verdieping van het gebouw woont. De politie houdt er rekening mee dat er een misdrijf is gepleegd.

Maandagavond rond 18.30 uur werd de man gevonden in het appartement, vermoedelijk door zijn moeder. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat is niet gelukt. De politie heeft de hele avond onderzoek gedaan in het huis en in de parkeergarage. Inmiddels is de voordeur van de woning verzegeld en is de politie vertrokken.

Buurtbewoners weten weinig van het echtpaar en hun zoon. 'Ze hadden ook een huis in Spanje, daar waren ze veel.' De dochter van het stel zou ook in 'Résidence Lido' wonen, zoals het complex aan de Scheveningse boulevard heet. Het appartementencomplex is goed beveiligd en er hangen meerdere camera's.



Endstra en Holleeder

'Er wonen hier veel expats. En mensen die gesteld zijn op hun privacy, vertelt een bewoner. 'De vermoorde vastgoedhandelaar Willem Endstra en Willem Holleeder hebben hier lang geleden gewoond.' Ook hennephandelaar Michel P. uit Zoeterwoude was in het verleden in het bezit van een appartement aan de Zeekant, totdat hij in 2003 in zijn woning werd opgepakt.

In juli werd brand gesticht in op de begane grond van het gebouw. Daarbij raakte niemand gewond. Aan een dichtgetimmerde deur en zwartgeblakerde kozijnen is te zien waar de brand in juli was. 'Dat was een waarschuwing, een gerichte actie', zegt een bewoner. De politie wil niets kwijt over beide zaken.