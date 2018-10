Deel dit artikel:













Verrassing: de traditionele hutspot met klapstuk op 2 oktober komt niet uit Leiden Keurslager Henk van 't Slot keurt de zelfgemaakte hutspot in aanloop naar het Leidens Ontzet | Foto: Omroep West

LEIDEN - In Leiden is 2 oktober een synoniem voor hutspot met klapstuk. Een echte traditie, want sinds de bevrijding in 1574 staat de achtergelaten maaltijd in het Spaanse legerkamp op het menu van de feestvierende bevolking. Zo'n 7.000 mensen verorberen vanavond bij de Hooglandse Kerkgracht gezamenlijk de stevige kost. Verrassing: die maaltijden worden niet in Leiden bereid.

Sinds 1993 wordt de jaarlijkse hutspot met klapstuk die wordt uitgedeeld op 2 oktober namelijk gemaakt bij keurslager Groeneveld in Wassenaar. Dinsdagochtend zijn ze vanaf 4 uur 's ochtends in de keuken aan het werk. Daarbij gaat het om gigantische hoeveelheden: 1300 kilo aardappelen, 1200 kilo peen en uien, 700 kilo klapstukjus, aangevuld met kookvocht en bouillon. Door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd. Want in het begin werd er gekookt voor zo'n 2.000 mensen, inmiddels zijn dat er dus zo'n 7.000. Maar dankzij technische verbeteringen lukt het elk jaar weer om iedereen tevreden te stellen. Toch loopt het volgens keurslager Elbert van 't Slot niet altijd van een leien dakje.

Betonmixer 'Een keer is de elektriciteit uitgevallen. En een keer begaf de betonmixer om de hutspot te pureren het.Toen moesten we tijdens het proces naar de bouwmarkt toe om een nieuwe te halen.' Goed nieuws voor de Leidenaren: vandaag ging alles goed en om 17.00 uur staat het team van keurslager Groeneveld klaar om de zelfgemaakte hutspot uit te delen. LEES OOK: Nieuw 3 oktober-lied van Leidse coverband [O’nine]: carnaval meets glamrock