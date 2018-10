Deel dit artikel:













Tot vier jaar cel voor cokevondst Den Hoorn Een deel van de drugsvondst (Foto: Omroep West)

DEN HOORN - De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak rondom de vondst van ruim 600 kilo coke in een loods in Den Hoorn. Brent van D. werd veroordeeld tot 4 jaar cel voor het bezit van cocaïne. Bart M. uit Bussum kreeg 3,5 jaar cel opgelegd. Een derde verdachte, Hagenaar Stefano Z., werd vrijgesproken.

In de avond van 9 november deed een arrestatieteam een inval in een loods aan de Vrij-Harnasch in Den Hoorn. Bij de inval werden 31 dozen met cocaïne gevonden. Daarnaast werd ook vijf kilo coke ontdekt, die zat in een grote boodschappentas. De drugs hadden een straatwaarde van 16 miljoen euro. Volgens justitie was de 600 kilo maar een deel van een nog grotere partij, en daarom eiste de officier van justitie twee weken geleden celstraffen tot vijf jaar.

Vormfout Stefano Z. werd dinsdag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zijn DNA is niet op de cocaïne gevonden. De rechtbank oordeelde eigenlijk dat Bart M. ook vier jaar cel verdiende, maar door een vormfout in de aanklacht werd daar een half jaar van afgetrokken.