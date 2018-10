Vingervlugge dieven stelen dure smartphone onder de ogen van caissière

DEN HAAG - Door goed en snel samen te werken, is het een man en een vrouw gelukt om een dure Samsung Galaxy S9 te stelen. Op camerabeelden is te zien wat de caissière van de winkel op dat moment niet opviel.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

Het duo is op zaterdag 2 juni in een winkel in het centrum van Den Haag. Ze geven aan dat ze de telefoon willen zien en het personeel haalt het toestel uit de vitrine. Nadat ze de smartphone hebben bekeken, geeft de man aan dat hij hem wil kopen.

Op het moment dat het personeel de aankoop in de computer zet, haalt de man de telefoon uit het doosje en legt het op de balie. Hij schermt de telefoon ongezien af, zodat de vrouw hem kan pakken. Ze stopt hem snel in haar tas.



Leeg doosje

De man loopt plotseling naar een andere afdeling en verlaat de winkel daarna zonder af te rekenen. De vrouw zegt dat ze geen interesse meer hebben in de telefoon en vertrekt ook. Als het personeel het doosje terug wil zetten in de vitrine, komen ze tot de ontdekking dat de telefoon weg is.



Herkent u de man en de vrouw?

