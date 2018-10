Nog één verdachte gezocht voor overval en gijzeling in Boskoop

BOSKOOP - De politie is nog op zoek naar een derde verdachte van een overval en gijzeling in aan het Sint Janshof in Boskoop. In juli werd een 23-jarige man door één van de daders drie kwartier bedreigd in zijn eigen bestelbus, terwijl een andere man probeerde geld van zijn rekening te halen. Na een eerdere uitzending van Team West zijn al twee verdachten aangehouden. De man die bij het slachtoffer bleef wordt nog gezocht.

Het slachtoffer gaat op zaterdag 21 juli om 5.40 uur naar zijn werk. Zijn bestelbus staat geparkeerd op het Sint Janshof in Boskoop. Op het moment dat hij bij de bus aankomt, staat daar een man die hem bedreigt met een wapen. Uit de bosjes komt een tweede man die ook een wapen bij zich heeft.

De man moet onder bedreiging zijn bus openmaken en in de laadruimte gaan zitten. Eén van de daders stapt ook in en eist zijn telefoon, pinpas en sleutels, die hij aan de man buiten geeft. Vanaf dat moment zit het slachtoffer drie kwartier in zijn bus met één van de mannen. Die wordt steeds gebeld en hij eist de toegangscode van de telefoon van het slachtoffer en zijn pincode. Onder bedreiging geeft hij die af.



Pinpogingen

De andere dader is inmiddels vertrokken. Hij probeert bij de ING bank aan de Promenade in Waddinxveen om te pinnen met de pas van het slachtoffer. Tijdens de transacties is hij aan het bellen. Omdat de bank ziet dat er ongebruikelijke transacties worden gedaan, wordt de rekening meteen geblokkeerd. Daardoor lukt het niet om geld op te nemen.

Rond 6.15 uur vertrekt de dader die bij het slachtoffer is gebleven. Hij dreigt hem wat aan te doen als hij direct alarm zou slaan. Hij moet dus blijven zitten. De man is veel te bang om meteen alarm te slaan en pas na enkele minuten rent hij naar huis om de politie te bellen.



Twee aanhoudingen

Op maandag 10 september zijn twee mannen van 17 en 21 jaar uit Gouda en Waddinxveen aangehouden als verdachten. Die zitten allebei nog vast. De politie is nog op zoek naar de man die bij het slachtoffer in de bus is gebleven.

Die verdachte is gefilmd als hij bij de hefbrug in Boskoop spullen in het water gooit. De man is op de fiets en draagt donkere kleding. Duikers hebben de spullen opgedoken en die blijken met de overval te maken te hebben. De politie hoopt daarom dat iemand weet wie de spullen in het water gooide.



Fiets en snorfiets

De zwarte opoefiets van Gazelle die de verdachte vermoedelijk heeft gebruikt, is door de politie in beslag genomen. Ook de Tomos snorfiets waarop de man reed die ging pinnen tijdens de overval, is aangetroffen. De politie hoopt dat die fiets en snorfiets iemand iets zeggen in combinatie met de verdachte die nog wordt gezocht.



Herkent u de man op de fiets of heeft u andere informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem