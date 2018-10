Voor honderden euro’s aan vitaminepillen gestolen bij Etos in Wassenaar

WASSENAAR - Binnen een half uur krijgen twee filialen van Etos in Wassenaar bezoek van winkeldieven, die voor honderden euro’s aan vitaminepillen stelen. Er zijn twee verschillende mannen in beeld. Het zou kunnen dat ze deel uitmaken van een samenwerkende groep dieven.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 2 oktober. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstallen vinden plaats op vrijdag 29 juni. Om 11.50 uur komt een man binnen bij de Etos aan de Langstraat. Hij draagt een opvallend geel T-shirt van G-Star. Hij kijkt eerst wat rond en als de kust veilig is, stopt hij een tas vol met doosjes vitaminepillen van Davitamon ter waarde van ruim 500 euro. Daarna vertrekt hij.

Om 12.25 uur is het raak bij de Etos aan het Stadhoudersplein. Ook hier stopt een man een tas vol met doosjes vitaminepillen. Nu is de buit ongeveer 275 euro. Het gaat om een andere man dan bij de eerste diefstal. Maar door de overeenkomsten zou het kunnen dat de mannen wel samenwerken of dat ze deel uitmaken van dezelfde groep.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem