Politie houdt er rekening mee dat Mona Baartmans is overleden

In deze zwarte Renault Megane is Mona als passagier meegereden | Beeld: Politie

DELFT - De politie houdt er ‘ernstig’ rekening mee dat de 79-jarige Mona Baartmans uit Delft is overleden. Dat zegt een woordvoerder in het opsporingsprogramma Team West. De vrouw is sinds zondag 23 september vermist. Afgelopen weekend is een 60-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing.

Mona Baartmans bracht op zondag 23 september een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Ze is daar om 16.30 uur vertrokken met iemand die in een zwarte Renault Megane reed. Het is niet bekend waar de auto heen is gegaan.

Op maandag 24 september om 13.30 uur ontdekte de schoonmaakster dat mevrouw Baartmans niet thuis was in haar woning in Delft. De medicijnen die ze zondagavond had moeten innemen, lagen nog op hun plek. De vrouw sloeg alarm en de politie startte een zoekactie, maar mevrouw Baartmans werd niet gevonden.



Verdachte aangehouden

Afgelopen zondag is een 60-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden als verdachte. Volgens één van de zoons van mevrouw Baartmans gaat het om zijn broer, maar dat wordt niet bevestigd door de politie. 'De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing en zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Daarom kunnen we inhoudelijk niet verder ingaan op de aanhouding', zegt de politie.

De politie houdt er ernstig rekening mee dat de 79-jarige vrouw niet meer leeft. Een misdrijf is één van de scenario’s waar onderzoek naar wordt gedaan.



Zwarte Renault Megane

De zwarte Renault Megane waarmee mevrouw Baartmans als passagier is weggereden bij het verzorgingshuis in Den Haag is een belangrijk aanknopingspunt.

Misschien heeft u haar ergens gezien in combinatie met die auto of is de wagen u opgevallen in Den Haag, Delft of tussen Delft en Oud-Beijerland.



Omgeving van woning

Ook is de politie op zoek naar mensen die mevrouw Baartmans nog hebben gezien bij haar woning in het centrum van Delft tussen zondag 23 september 16.30 uur en maandag 24 september 13.30 uur. Ze woont in een appartementencomplex aan de Maria van Reigersberchstraat.

Om daar te komen moet ze door een van de twee ingangen van het Huigh de Groothof naar binnen. Er zit er één aan de Oude Langendijk, en één aan de Beestenmarkt, schuin tegenover café De Beren. Mogelijk is u daar iets opgevallen, of heeft u mevrouw Baartmans daar gezien.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-17214856

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem