Gedoe over burgemeester Pauline Krikke op Instagram: 'Schaamteloze zelfpromotie van ons geld'

DEN HAAG - De PVV in de Haagse gemeenteraad is boos dat de gemeente belastinggeld stopt in het actief promoten van burgemeester Pauline Krikke op Instagram. Op dat sociale netwerk kun je door te betalen extra aandacht kopen. Maar hoewel de PVV dat 'schaamteloze zelfpromotie' noemt, zeggen deskundigen dat het helemaal niet raar is.

'Ik zou zelf ook wel meer volgers willen hebben op bijvoorbeeld Twitter, maar ik gebruik ook geen belastinggeld om mezelf te promoten', zegt een woordvoerder van PVV-fractievoorzitter Karen Gerbrands.

Een woordvoerder van Krikke bevestigt dat de gemeente in de afgelopen anderhalf jaar inderdaad geld heeft uitgegeven om gesponsorde posts op Instagram te kopen. 'Het gaat om vijf zogenaamde gesponsorde berichten, die respectievelijk 7,56 euro, 19,94 euro en drie keer vijftig euro hebben gekost', zegt hij.



Juist raar als een burgemeester niet online is

'Anno 2018 vind ik dat niet raar', zegt Irfan Fiets, directeur van Cycle Media. Hij adviseerde de afgelopen tijd vijf burgmeesters - 'Maar Krikke niet,hoor' - over hun aanwezigheid op sociale media. 'De voornaamste reden voor een burgemeester om op Instagram of Facebook te zijn is om in contact te komen met je inwoners. Dat weegt altijd op tegen het argument van zelfpromotie.'

Die aantijging is volgens hem makkelijk te tackelen: 'Zo komen burgemeesters in contact met de inwoners en zorgen ze ervoor een betrokken gemeente en een betrokken samenleving te creeëren. De burgemeester is daarbij een belangrijke speler, die mag online niet meer ontbreken.'



'Krikke heeft geen zelfpromotie nodig'

Tom Scholte van Transformation Company is deskundige op het gebied van personal branding, zowel online als offline. Hij geeft veel trainingen op dit gebied en sluit zich aan bij Fiets. 'Je moet het ook zien als een middel om haar benaderbaarheid voor burgers te vergroten. Dat kan op andere manieren soms lastig zijn, dus dan is dit een prima middel.'

De PVV spreekt over 'schaamteloze zelfpromotie'. Maar daarvoor heeft Krikke Instagram niet nodig, zegt Scholte. 'Ze heeft een eigen inkomen, wordt niet gekozen door burgers. Dus daar heeft ze niks aan. Maar als ze elke dag een paar berichtjes krijgt van inwoners, dan heeft ze daar wel wat aan. Juist inwoners die op straat niet zo snel op haar afstappen, zullen via Instagram misschien eerder hun vrede of onvrede uiten. Maar dan moeten mensen wel antwoord krijgen en het gevoel hebben dat ze gezien worden.'



PVV: Inhoud niet belangrijk genoeg

De PVV is er niet op tegen dat Krikke op sociale media actief is. Het gaat hen vooral om de berichten die ze plaatst. 'Het is toch niet belangrijk genoeg om er belastinggeld aan te besteden om te melden dat ze heerlijk heeft geluncht op het Hobbemplein en door Transvaal heeft gewandeld?', stelt de woordvoerder van de partij.

De woordvoerder van Krikke herkent zich totaal niet in de kritiek. 'Van de ruim 400 posts is er niet eentje waarin ze schrijft dat ze lekker heeft geluncht. Het Instagramaccount geeft een breed beeld van de stad: van veiligheid tot huisbezoeken en van huiselijk geweld tot overleg met de G4-collega's. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze laat het op het account zien', zegt hij tegen Omroep West.



'Je bereikt geen pepernoot'

Volgens deskundige Irfan Fiets is het ook niet gek om te betalen voor wat extra aandacht. 'Wil je succes behalen, dan zul je mee moeten betalen. Als je dat niet doet is het verspilde tijd die je erin stopt. Dan bereik je geen pepernoot, maar kost het je wel veel tijd. Dat is pas geldverspilling.'

Maar is het niet beter als Krikke de wijk in gaat, om daar persoonlijk met mensen te praten? Fiets: 'Het een kan niet meer zonder het ander. Mensen spenderen dagelijks zo'n twee uur per dag op sociale media. Dus het is logisch dat je daar zichtbaar wilt zijn. De kans is groter dat je daar iemand tegenkomt dan in de supermarkt.'



'Tegenvallend aantal volgers'

Volgens Fiets bereik je op die manier ook mensen die je normaal gesproken niet of niet zo snel zou bereiken. 'Bijvoorbeeld jongeren, of forenzen met een drukke baan.' Toch vindt hij het feit dat Krikke nog geen 2900 volgers heeft - Den Haag heeft ruim 500.000 inwoners - wel tegenvallend. 'Dat is nog niet veel, maar het is wel een slimme zet dat ze op Instagram zit. Trouwens, een Stadskrant is ook niet gratis, maar daar wordt nooit over gesproken.'

De woordvoerder van Krikke erkent dat het aantal volgers nog omhoog moet. Maar een streefgetal heet hij niet. 'We zijn niet van plan er heel veel geld in te pompen om zo snel mogelijk bij de 100.000 te komen, maar een enkele keer doen we wel een actie om het een extra boost te geven. Het zou mooi zijn als we voor het eind van het jaar 3.000 volgers hebben.'



PVV: Geen suggestie voor andere inhoud

Volgens de deskundigen is Instagram dus een prima middel om de inwoners van de stad te bereiken. Maar volgens de PVV is de inhoud van de berichten dus niet interessant genoeg en is het alleen maar 'zelfpromotie'. Hebben zij dan een suggestie wat de burgemeester wel zou moeten posten op Instagram?

Het blijft even stil aan de andere kant van de lijn. 'Nee, daar heb ik geen suggesties voor. Dat is niet aan ons. Maar we vinden wel echt dat dit verspilling van belastinggeld is. Wat ze erop zet moet ze helemaal zelf weten, maar niet van belastinggeld.'



PVV hoe dan ook niet enthousiast

Met het enthousiasme van de deskundige kan de PVV ook weinig. 'Het zou best kunnen dat het een goede manier is om mensen te bereiken. Maar u kunt beter aan Krikke de vraag stellen waarom het zo belangrijk is geld te besteden aan berichten over haar lunch en wandeling. Zelfs als ze wél nuttige dingen schrijft, hoeft daar van ons geen geld naartoe.'

Haar woordvoerder benadrukt dat het nota bene een eis was van de gemeenteraad zelf. 'In de profielschets is door de gemeenteraad opgenomen dat de burgemeester pro-actief als boegbeeld van de gemeente optreeedt. Daarbij is expliciet benoemd dat zij actief is op social media. De burgmeester heeft aan die opdracht van de gemeenteraad gevolg gegegeven', klinkt het formeel.



Interactie

Zo op het eerste oog lijkt het vooral eenrichtingsverkeer. Krikke post iets, daarna reageert er iemand maar die krijgt geen antwoord. Maar volgens haar woordvoerder zit dat anders. 'We gebruiken het nog niet heel actief om iedereen die een reactie plaatst te bedanken. Maar er is wel een aantal voorbeelden waaruit die interactie blijkt.'

Zo krijgen mensen niet altijd antwoord onder hun vraag of reactie op Instagram, maar ontvangen ze een mailtje van de gemeente. 'We proberen het wel, maar we kunnen helaas niet overal op reageren', zegt de woordvoerder. Ook lijken de posts van Krikke soms best wat aandacht te genereren. 'Een foto die ze maakte van de regenboog boven de Hofvijver is vanochtend nog opgepikt door het AD', zegt haar woordvoerder opgetogen.



PVV wil geld terug

De PVV lijkt niet te vermurwen en wil het geld terug, blijkt uit de Raadsvragen. 'Bent u bereid om iederen euro terug te betalen en dit in het vervolg zelf te bekostigen?', vraagt de partij haar. In een persbericht laat fractievoorzitter Gerbrands optekenen: 'Wat hebben de Haagse burgers hieraan? Helemaal niets.'

Krikke zal binnenkort deze en andere vragen van de PVV in de raad moeten beantwoorden. Gezien de investeringen die de gemeente de komende tijd wil doen in het Instagramaccount van Krikke lijkt het antwoord hierop vooralsnog nee.



Andere burgemeesters?

Hoe doen andere burgemeesters het eigenlijk? Met die vraag kloppen we aan bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Beleidsmedewerker Anouck Haverhoek heeft geen cijfers over Instagram of Facebook. 'Daarvan houden we geen lijstje bij. Maar wel over Twitter', zegt ze. 'Ongeveer tweederde van de burgemeesters is daarop actief.' Nederland heeft momenteel 380 burgemeesters, maar dat worden er wel steeds minder vanwege gemeentelijke herindelingen.

Of het raar is dat Krikke gesponsorde Instagramposts koopt? 'Daar hebben wij geen mening over.' Opmerkelijk is dat er vanuit het genootschap geen opleidingen zijn op het gebied van sociale media. 'We hebben wel een opleiding hoe om te gaan met bijvoorbeeld de pers en de lokale media in het algemeen. Maar we adviseren niet specifiek aan burgemeesters in welke vorm ze sociale media moeten gebruiken. Het is een individuele keuze van een burgemeester hoe hij of zij dat doet.'

