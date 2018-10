Islam Democraten willen breed onderzoek naar Haagse subsidies

DEN HAAG - De Islam Democraten (ID) in de Haagse gemeenteraad willen een breed onderzoek naar de subsidieverlening op het stadhuis. Aanleiding is het op non-actief stellen van een Haagse ambtenaar vanwege financiële belangenverstrengeling. Ook de ChristenUnie/SGP wil opheldering over de kwestie van de weggestuurde ambtenaar.

Vorige week onthulde Omroep West dat de gemeente Den Haag een ambtenaar op non-actief heeft gesteld na een intern onderzoek naar financiële belangenverstrengeling. Het gaat om de directeur van de Stichting Vobis, die tegelijkertijd ook als ambtenaar bij de gemeente werkte. De stichting kreeg sinds 2016 zo'n 444.000 euro subsidie van de gemeente. Uit het onderzoek bleek dat er onregelmatigheden waren in de geldstromen naar die stichting.

Fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya van de ID wil dat er een groot onderzoek komt naar de subsidies die de gemeente Den Haag de afgelopen jaren heeft verstrekt. 'Het onderzoek moet breder zijn dan alleen de Stichting Vobis', vindt Çetinkaya. 'Mogelijk worden er ook bij andere organisaties die subsidie krijgen, onrechtmatigheden gevonden.'



Vervolgstappen

Samen met de ChristenUnie/SGP heeft ID raadsvragen gesteld. Çetinkaya : 'Wij willen duidelijkheid over de conclusies van het interne onderzoek en welke vervolgstappen er ondernomen zijn. Ook is ons niet duidelijk of de ambtenaar met vervroegd pensioen is gegaan, zoals een woordvoerder van de stichting stelt, of dat hij op non-actief is gesteld.'

De stichting Hindustani, die later werd omgedoopt in Vobis, werd in 2002 opgericht met als doel 'het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners'. In de praktijk worden onder meer projecten georganiseerd op het gebied van seksuele gelijkheid, eergerelateerd geweld, emancipatie van mannen en vrouwenmishandeling. Daarbij richt de organisatie zich vooral op Hindoestanen. De stichting kreeg daarvoor geld van een groot aantal fondsen en subsidie van de gemeente Den Haag.