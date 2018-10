Geen filmvertoning Pegida bij as-Soennahmoskee Den Haag

DEN HAAG - De anti-islambeweging Pegida mag morgenavond geen filmvertoning organiseren voor de as-Soennahmoskee in Den Haag. De film mag wel in de openlucht vertoond worden, maar enkel op de Koekamp bij het Malieveld.

Pegida toert met de film 'Het ware gezicht van de Islam' door het land. De film laat een aaneenschakeling zien van gruwelijkheden. De gemeente vindt dat de vertoning en de bijbehorende demonstratie 'een sterk provocerend karakter' hebben. Het kan leiden tot ernstige verstoring van de openbare orde, zegt een woordvoerder.

De gemeente vreest voor mogelijke tegendemonstraties. Verschillende groepen kunnen zich mengen en dat is gevaarlijk voor mensen die er niets mee te maken hebben, maar toevallig langslopen. 'Dat moet te allen tijde worden voorkomen'.



In Enschede werd wel voor een moskee gedemonstreerd

De film werd maandagavond voor het eerst in de openlucht getoond voor een moskee in Enschede. Er waren volgens RTV Oost tientallen agenten op de been en iedereen werd gecontroleerd. Er kwamen uiteindelijk zo'n twintig demonstranten opdagen om de film met beelden van onthoofdingen, verkrachtingen en dierenleed te bekijken. Dinsdag draait dezelfde film in Rotterdam, maar op een andere plek dan de rechtsextremisten wilden.

