Rijswijk: 'Sloop groot deel winkelcentrum In de Bogaard'

RIJSWIJK - Sloop ongeveer de helft van winkelcentrum In de Bogaard en bouw er duizenden woningen voor terug. Dat is kort door de bocht het plan van burgemeester en wethouders om het zieltogende winkelcentrum er weer bovenop te krijgen. Dinsdagavond praat de gemeenteraad voor het eerst over de plannen.

Een groot deel van winkelcentrum In de Bogaard gaat volgens het plan tegen de vlakte. Rijswijk moet het meest groene centrum van het land krijgen. 'Enerzijds zien we dat er meer gekocht wordt op internet en anderzijds is er een enorme vraag naar woningen in de regio', zegt wethouder Armand van der Laar.

'Dit plan is het antwoord op die trends', gaat hij verder. 'Er is nu veel leegstand in het noordelijke deel van het centrum. Dat moet plaats gaan maken voor 2000 tot 4000 woningen. Hoogbouw behoort dus ook tot de mogelijkheden.' Ook zou er ruimte moeten komen voor bijvoorbeeld een apotheek en een fysiotherapeut.



Enorme leegstand

In de Bogaard was ooit een vooruitstrevend winkelcentrum. Toen het in 1963 werd gebouwd was het het eerste grootschalige, moderne winkelcentrum. Maar de glans is er inmiddels wel van af. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat hier 28 procent van de winkels leeg staat. En ongeveer de helft van de kantoren eromheen wordt niet gebruikt.

Hoe het nieuwe In de Bogaard er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Er is wel al een eerste schets. Daarop is te zien dat twee passages zijn verdwenen en plaats hebben gemaakt voor een groot plein en meerdere woontorens.



Blij met de plannen

De poging om In de Bogaard uit het slop te trekken kan op waardering rekenen van de winkeliers. 'Dit is top', reageert Fred Karremans van de winkeliersvereniging. 'Een compacter centrum maakt het gezelliger hier en doordat er woningen bijkomen komt er ook meer publiek.'

De politieke partij Beter voor Rijswijk is minder enthousiast. 'Ik vind dit een absurd plan', zegt raadslid Ed Braams. 'We moeten het winkelcentrum niet opgeven. We moeten eerst proberen om meer winkels aan te trekken door de huur te verlagen. En parkeren moet hier de eerste twee uur gratis worden.' De gemeente Rijswijk laat weten dat gratis parkeren nog niet aan de orde is.



Gemeenteraad

Eerst is de gemeenteraad aan zet. Dinsdagavond praten de politieke partijen over de plannen. De komende maanden gaat de gemeente die dan verder uitwerken. Begin volgend jaar worden de defintieve plannen dan gepresenteerd.