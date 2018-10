Vermeende seks met leerling: anderhalf jaar cel geëist

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het OM eist een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een voormalige docent biologie van het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn. Hij zou seks hebben gehad met een minderjarige leerling. De 29-jarige inwoner van Almere ontkent de ontuchtige handelingen.

De vader van de scholiere deed aangifte bij de politie, nadat hij de mailtjes had gelezen van zijn dochter en de docent aan elkaar. Daaruit zou blijken dat ze vanaf maart 2017 een relatie hadden, die was gestart drie weken voordat zij zestien jaar werd. Bij de politie verklaarde de scholiere dat ze ook seks had met de docent.

Tijdens de zitting bij de Haagse rechtbank ontkende de docent de seks. 'Het ging niet verder dan zoenen, meer wilde ik niet', zei hij. Hij gaf wel toe dat hij gevoelens voor haar had, maar wilde wachten totdat ze zestien was en hij geen docent meer zou zijn op haar school. Hij had wel drie nachten met haar doorgebracht in vakantiehuisjes, maar toen was het niet verder gegaan dan 'droog knuffelen'.



Seks is verzonnen

Hij denkt dat ze de seks verzonnen heeft om indruk te kunnen maken op leeftijdgenoten. 'Ik vermoed dat ze ook onder druk is gezet door haar familie om haar verhaal aan te dikken', zei hij dinsdag tegen de rechters. 'Maar dat is speculatie van mij.'

De scholiere kreeg geen les van de verdachte, maar zocht hem wel vaak op in zijn lokaal, met een groepje andere leerlingen die niet goed lagen in hun eigen klas. De verdachte zou zich opgeworpen hebben als een soort vertrouwenspersoon, en appte ook ’s avonds met de scholieren. Hij had al twee keer gehoord op school dat hij 'te close' was met leerlingen. Hij bracht ze ook thuis.



Autisme-stoornis

De man heeft last van een autisme-stoornis, zo bleek tijdens de strafzitting. Volgens de officier van justitie kan hem toch kwalijk worden genomen dat hij misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de scholiere. 'Zij was een bakvis, hij een volwassen man. Verdachte had beter moeten weten.'

Uitspraak is over twee weken.