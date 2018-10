Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kinderen van Junis in Alphen voorlopig met de benenwagen Stint van Junis kinderopvang in de schuur | Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij kinderopvang Junis in Alphen aan den Rijn gaan kinderen vanaf vandaag lopend naar school of naar de opvanglocatie. Kinderopvangorganisaties mogen namelijk sinds vandaag geen gebruik meer maken van de stint. De elektrische bakfiets is door de minister vanwege het onderzoek naar het dodelijk ongeluk in Oss van de weg gehaald.

‘Wij waren voorbereid op dit besluit en daarom konden we snel handelen’, vertelt Junis-directeur Marie-Louise van Mourik. De kinderopvangorganisatie heeft direct na het ongeluk in Oss al rekening gehouden met een mogelijk verbod. ‘We hebben daarom snel alternatief vervoer kunnen regelen. Bij korte afstanden gaan de kinderen lopen. Bij langere afstanden zetten we busjes in.’



Handrem Eén van de redenen dat de Stint niet meer op de weg mag rijden is omdat de handrem van het voertuig niet sterk genoeg zou zijn om het voertuig bij hoge snelheid te laten stoppen. Deze conclusie trok de Inspectie Leefomgeving en Transport na onderzoek. ‘Wij hebben ook wel mankementen aan de stint gehad, zoals lekke banden, maar we hebben nog nooit problemen gehad met de handrem’, vertelt Van Mourik. Of de kosten van de kinderopvang vanwege het alternatieve vervoer omhoog gaan, weet Van Mourik nog niet. ‘We willen niet te veel op de zaken vooruit lopen. We wachten eerst alle besluitvorming rondom de stint af. Daarna gaan we kijken welke consequenties en financiële gevolgen dit heeft.’