Plantseizoen Keukenhof van start: zeven miljoen bloembollen de grond in

LISSE - Rijen met bussen, lange files en veel Chinezen. Bij de Keukenhof in Lisse is het in het voorjaar altijd megadruk. Maar rijdt je in deze periode langs het bloemenpark, dan zie je niks. Hooguit wat auto’s, maar daar houdt het dan ook wel bij op. Toch wordt er heel hard gewerkt. Het plantseizoen is namelijk aangebroken. En dat is voor de Keukenhof dé periode om ervoor te zorgen dat het er in het voorjaar van 2019 allemaal weer prachtig uit ziet.

André Beijk is al 32 jaar lang tuinman van de Keukenhof. Samen met veertig andere tuinmannen is hij de komende acht weken druk met het planten van de bollen. En dat gaat om behoorlijke aantallen. Beijk: 'Het is een schatting, maar er gaan dit jaar zo’n zeven miljoen bloembollen de grond in. Het is snel gezegd, maar het is een gigantische hoeveelheid. We doen alles met de hand, stuk voor stuk. Omdat het allemaal heel precies moet, gaat het niet machinaal.'

Zeventig miljoen verschillende soorten bloembollen op precies de goede plek plaatsen. Dat vraagt om goede voorbereiding. 'We beginnen eigenlijk een jaar van te voren al met het maken van het nieuwe seizoen van Keukenhof', legt Bart Siemerink, directeur van Keukenhof uit. 'Onze ontwerper maakt op basis van nieuwe trends en kleuren een ontwerp. Na gesprekken met de kwekers komt er dan een plantlijst: hoeveel hyacinten, tulpen en krokussen hebben we nodig? De bloemen worden dan vanaf 1 oktober geleverd en dan gaan wij ze planten. Als het goed is levert dat dan een mooi voorjaar op.'



'Altijd in bloei'

De bollen in Keukenhof worden geplant in drie verschillende lagen. Er liggen op één plek dus drie bollen onder elkaar. Dat is met een speciale reden, legt Beijk uit. 'Een tulp bloeit drie weken, terwijl Keukenhof acht weken open is. Die hele periode wil je dekken met kleur. Dus dan moet je met vroege, middele en late tulpen werken. Zo heb je aan het begin een bloem die bloeit, maar ook aan het eind van het seizoen.' Keukenhof geeft door deze manier van planten ook een garantie dat het altijd in bloei staat. 'Maar dat is wel lastig hoor, met het Hollandse weer.'

Tuinman Beijk is de komende dagen druk met het mozaïek: Een kunstwerk van bloemen. En dat is toch wel een beetje spannend, want worden alle bollen wel op de goede plek geplaatst? Of zijn er straks in het voorjaar hele aparte combinaties te zien? 'Dat is altijd wel even spannend. We zijn heel secuur bezig. Maar je houdt altijd in je achterhoofd: komt dit wel goed?'

