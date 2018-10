Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Krekelburgers en andere duurzame dingen op Start-up Fest Den Haag Deelnemers in de Fokker Terminal | Foto: Maarten Brakema

DEN HAAG - Het heet 'Impact Economy' en het is iets waar de gemeente Den Haag in wil gaan uitblinken. Impact Economy is een moeilijk woord voor bedrijfjes die met innovatieve oplossingen de wereld een stukje beter proberen te maken. Denk bijvoorbeeld eens aan de Krekelburger.

Vaak zijn het jonge startende ondernemers die iets leuks doen. Het bedrijf achter de Krekelburger is daar een voorbeeld van. Door insecten en vlees te mengen krijg je iets duurzaams, zegt de uitvinder. Den Haag wil dit soort bedrijfjes gaan ondersteunen. Traditioneel was Den Haag een stad vol ambtenaren. Maar met alle bezuinigingen van de afgelopen jaren worden dat er steeds minder. Daarom wil de stad iets anders. En het ondersteunen van deze bedrijfjes is daar onderdeel van.

Start-up Fest Dinsdag konden ze terecht in de Fokker Terminal. Daar werd het Start-up Fest georganiseerd. Een feest dus voor startende ondernemers. In de Fokker Terminal konden ze op zoek naar financiers, konden ze leren van elkaar en gewoon even lekker babbelen en hun producten uittesten op elkaar.