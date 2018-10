Gemeente Alphen mag arbeidsmigranten geen woonruimte weigeren

ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeente Alphen aan den Rijn mag arbeidsmigranten niet verbieden in de gemeente te komen wonen. De gemeenteraad wil een verbod op huisvesting van buitenlandse arbeiders als ze niet in de gemeente zelf wonen. Maar volgens wethouder Leo Maat kan dat niet.

Het probleem doet zich vooral voor bij zogeheten Polenhotels. Zo wonen in het Polenhotel in Boskoop veel arbeidsmigranten die niet in de gemeente Alphen werken, maar bijvoorbeeld bij tuinders in het Westland of in de Rotterdamse haven. Dat zorgt voor problemen bij kwekers in Greenport Boskoop. De 700 kwekerijen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp hebben jaarlijks duizenden arbeidsmigranten op de loonlijst staan tijdens het hoogseizoen.

De gemeente gaat nu praten met de exploitant om die zover te krijgen dat er vooral wordt verhuurd aan arbeidskrachten die ook in Alphen zelf werken. 'We willen er grip op krijgen', zegt de wethouder. Verder stimuleert Alphen kwekers om zelf woonruimte te bouwen op het eigen terrein van de kwekerij. Illegale kamerverhuur kan Alphen wel aanpakken, maar dat probleem is niet zo groot zegt de gemeente.