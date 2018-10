Duizenden bij demonstratie tegen afschaffing dividendbelasting

DEN HAAG - In Den Haag is dinsdagavond een grote demonstratie gehouden tegen de afschaffing van de dividendbelasting. Volgens Omroep West-verslaggever Anita Janssen lopen er zo'n 2000 mensen mee met een protestmars die begon op het Lange Voorhout. De demonstranten zijn veelal werkzaam in de publieke sector.

De actie werd in september aangekondigd door PO in actie en vakbond FNV. De reden voor de actie is het afschaffen van de dividendbelasting voor buitenlandse bedrijven en investeerders. Dit kost de overheid twee miljard euro. FNV vindt dat dat geld beter gebruikt kan worden om de werkdruk van mensen in de publieke sector te verlagen en de salarissen te verhogen.

Na een aantal toespraken en luidprotest op het Lange Voorhout vertrekt de stoet voor een stille ronde langs de ministeries.

'Ik kan me het stille protest en de rouwstemming wel voorstellen,' zegt een demonstrante. ' Dat het kabinet de divdend belasting gaat afschaffen is niet iets leuks, dat is iets waar je een beetje stil van kan worden. '

'Kijk,' zegt een andere demonstrante, 'deze spotprent uit NRC heb ik meegenomen. Er ligt een man in een heel klein zwembadje en uit dat kleine badje worden emmertjes water meegenomen en die worden in een luxe zwembad gegooid waar een hele dikke vette man in ligt die toch al genoeg water heeft. Dat symboliseert de situatie van de divided belasting. Het geld kan beter worden besteedt aan goede zorg en het fatsoenlijk betalen van mensen die in het onderwijs werken.

John van Mullem van FNV laat weten dat de strijd nog lang niet is gestreden. Er is een petitite door 25.000 mensen ondertekend en is er op 10 november een grote demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.