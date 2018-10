Traumahelikopter landt op snelweg A44 na ongeval

OEGSTGEEST - Bij een aanrijding tussen meerdere voertuigen op de A44 bij Oegstgeest is zeker één gewonde gevallen. Een traumahelikopter landde op de snelweg om het ambulancepersoneel ter plaatse te ondersteunen. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd.

Het ongeluk gebeurde even na zeven uur ter hoogte van Corpus. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De A44 richting Amsterdam werd ter hoogte van Leiden afgesloten in verband met politieonderzoek. Verkeer werd omgeleid via Leidschendam (N14, A4). Rond 21.15 uur werd de snelweg weer vrijgegeven.

