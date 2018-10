Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overval op Albert Heijn Broekwegzijde in Zoetermeer Agenten ontfermden zich over personeel en klanten van de Albert Heijn. (Foto: Regio15)

ZOETERMEER - Het filiaal van Albert Heijn aan de de Broekwegzijde in Zoetermeer is dinsdagavond iets voor half negen overvallen. De politie begon direct een zoekactie in de buurt, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Via Burgernet vroeg de politie uit te kijken naar een Marokkaanse man van 20 tot 30 jaar oud, gekleed in grijze hoody en een donkere broek.

Kort na negen uur werd de Burgernetactie beëindigd. De verdachte man is niet meer in de buurt gevonden.



De recherche doet onderzoek in de supermarkt. Agenten bekommerden zich om de geschrokken klanten en medewerkers. De recherche doet onderzoek in de supermarkt. Agenten bekommerden zich om de geschrokken klanten en medewerkers.