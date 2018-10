Deel dit artikel:













Regionale theaters in de prijzen bij verkiezing ANWB (Foto: Maurice Haak)

REGIO - Drie theaters uit onze regio zijn dinsdag in de prijzen gevallen bij de verkiezing 'Meest Gastvrije theater 2018-2019' van de ANWB. Het gaat om De Goudse Schouwburg in Gouda, het Zuiderstrandtheater in Den Haag en het Stadstheater in Zoetermeer.

Het Zuiderstrandtheater won goud in de categorie grote steden (met meer dan 200.000 inwoners). De Goudse Schouwburg won goud in de categorie middelgrote gemeenten (50.000 tot 100.000 inwoners). Het Stadstheater in Zoetermeer won brons in de categorie grote gemeenten (100.000 tot 200.000 inwoners).

Kampioen De winnaars werden gekozen door het publiek. Na een oproep via maandblad Kampioen, de website van de ANWB en de social media van de autohulpdienst brachten duizenden mensen hun stem uit. 'Leden spraken hun waardering uit voor het aanbod van voorstellingen, de bereikbaarheid, de horeca in en om het theater, het prijsniveau, het zitcomfort, zicht op het podium en de uitstraling', aldus de ANWB.



