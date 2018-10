Deel dit artikel:













West Wekker: Alles over Leidens Ontzet en weerhaan terug op de kerk Het Leidens Ontzet begon traditioneel met het Mini-koraal: 3500 basisschool leerlingen zingen liedjes. (Foto: Unity.nu)

REGIO - Goedemorgen! Het is de tweede dag van het Leidens Ontzet. Veel aandacht daarvoor bij Omroep West. En de weerhaan is bijna terug op de toren van de Oude Kerk in Delft. Dat is een symbolisch moment na de grondige renovatie. Verder staat een frauderende schooldirecteur van een basisschool in Wassenaar woensdag voor de rechter. Dit is de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

Leiden staat volop in de schijnwerpers vanwege het Leidens Ontzet. Vandaag is het de tweede dag van dit traditionele feest. Veel aandacht voor de activiteiten op alle kanalen van Omroep West.

De weerhaan op de toren van de Oude Kerk in Delft wordt vandaag weer teruggeplaatst. Dat gaat de wethouder doen. Wij zijn er natuurlijk bij, want het is een symbolische afsluiting van een grondige renovatie.

En een frauderende schooldirecteur van een basisschool in Wassenaar moet zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank. Hij zou honderden euro's achterover hebben gedrukt.

Het weer: Flink wat wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. De wind is vrij krachtig.



Beeld: MeteoGroup

Vandaag de uitslag van de zoektocht naar de stem van Haagse Harry. Alles over de wedstrijd in Broodje Bral op Radio West.

Prinses Laurentien opent het 2500e KinderzwerfboekStation in de Haagse Sporttuin Schilderswijk samen met de 11-jarige Bahar.

En aandacht voor 27 Joden die in Noordwijk zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twee Noordwijkers verzamelen deze verhalen voor het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.