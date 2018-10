'Ik verloor mijn vertrouwen...', Jeffrey de Zwaan en Raymond van Barneveld uitgeschakeld in Dublin

LEIDSCHENDAM - Het World Grand Prix-dartstoernooi in Dublin zit er sinds dinsdagavond op voor Jeffrey de Zwaan en Raymond van Barneveld. De Zwaan moest zijn meerdere erkennen in de Schotse topper Gary Anderson, 'Barney' ging onderuit tegen de Engelsman Dave Chisnall.

De Zwaan maakte in de eerste ronde nog indruk door de Belg Kim Huybrechts met 2-0 opzij te zetten, maar tegen Anderson had hij dinsdagavond weinig in te brengen. De Schot snoepte meteen de eerste leg van de Leidschendammer af en die break gaf hij niet meer uit handen. Anderson won de eerste set met 3-0.

Ook in de tweede set kwam Anderson op een 1-0 voorsprong, maar De Zwaan maakte via een 69-finish gelijk. Dat gaf hoop, maar die hoop boorde de Schot meteen de grond in door zijn eigen leg te houden. Daarna brak hij De Zwaan opnieuw via een fraaie 90-finish op bullseye. Daarna stoomde Anderson door. De derde set eindigde weer in 3-0, en hij eindigde het duel in stijl: met een 130-finish op bullseye.



Dubbel niet geraakt

Ook Raymond van Barneveld werd uitgeschakeld in Dublin. De Haagse oud-wereldkampioen - die een ronde eerder nog Ricky Evans uitschakelde - moest dinsdagavond in de tweede ronde zijn meerdere erkennen in de Engelsman Dave Chisnall.

'Barney' leek het duel te beginnen met een break, maar hij kreeg de dubbel in de eerste leg niet geraakt. Dit kwam hem duur te staan, want Chisnall hield zo de leg en pakte daarna de eerste set met 3-1. Ook de tweede set - die Van Barneveld begon - eindigde in 3-1 voor de Engelsman en de derde set eindigde in 3-0. 'Ik speelde echt slecht vanavond', blikte Van Barneveld terug. 'Ik begon nog okay, maar na wat gemiste dubbels verloor ik te snel mijn zelfvertrouwen.'