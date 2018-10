Alphenaar Mazraoui na goal tegen Bayern: 'Dit was een hele grote wedstrijd'

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'Dit was een prachtige goal voor mezelf en die ga ik nooit vergeten.' Het werd dinsdagavond een Amsterdams feestje met een Alphens tintje voor Ajax. Noussair Mazraoui uit Alphen aan den Rijn was in het Champions League-duel met Bayern München verantwoordelijk voor de 1-1.

De verdediger maakte in de 22e minuut zijn eerste officiële doelpunt voor de hoofdmacht van Ajax. 'Ik doe elke wedstrijd mijn uiterste best en probeer alles eruit te halen', zegt de 20-jarige Mazraoui in een interview met de NOS. 'En het is gewoon mooi dat je jezelf in zo'n wedstrijd beloont met een doelpunt.'

Ajax kreeg in het stadion van de Duitse kampioen volop kansen en verdiende de winst, maar pakte met een punt ook al meer dan vooraf was verwacht. De ploeg van trainer Erik ten Hag blijft daardoor aan kop in groep E, na de winst twee weken geleden op AEK Athene (3-0).



'Niet vaak'

Na afloop van het duel in Duitsland gaf Alphenaar Mazraoui toe dat het een bijzondere avond voor hem was. 'Dit was een hele grote wedstrijd. Die maak je niet zo vaak mee. Spanning, adrenaline, zenuwen, het is allemaal nog aanwezig.'

Het volgende Champions League-duel van Ajax is op dinsdag 23 oktober. De Amsterdammers spelen dan in eigen huis tegen het Portugese Benfica.